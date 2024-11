Eine tragische Komödie - Was kostet es, seine moralischen Prinzipien zu verraten? Claire Zachanassian kehrt als steinreiche Frau in ihre bankrotte Heimatstadt Güllen zurück, wo ihr einst das Herz gebrochen und die Ehre geraubt wurde. Die Güllener hoffen verzweifelt auf finanzielle Unterstützung von ihrer großen Tochter. Die scheint mit sich reden zu lassen – und bietet der Güllener Bevölkerung eine Milliarde. Einzige Bedingung: Ihr damaliger Liebhaber Alfred Ill wird für sein Vergehen mit dem Tod bestraft. Das moralische Entsetzen ist groß und das Angebot wird kategorisch abgelehnt. Zunächst…

In Dürrenmatts heimtückischer „Rachetragödienkomödienposse“ wird der einstige Täter zum verzweifelten Opfer, das einstige Opfer zur knallharten Täterin. Dürrenmatt nimmt die Gesellschaft in Geiselhaft: Wie käuflich ist der Einzelne, wie käuflich die Gesellschaft? Und zu welchem Preis? Was wiegt das Leben eines von uns gegen das Wohl aller? Wie viel Vergeltung rechtfertigt die Tat? Was ist der Unterschied zwischen Rache und Gerechtigkeit?

In der neuen Bühnenfassung des Salzburger Landestheaters wird das Erfolgsstück Friedrich Dürrenmatts, uraufgeführt am 29. Jänner 1956 in Zürich, zu einem Thriller verdichtet. Britta Bayer, jüngst mit dem Titel Kammerschauspielerin ausgezeichnet, übernimmt die Rolle der Claire Zachanassian.

Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) lebte als Dichter und Maler in Neuchâtel. Sein literarisches Œuvre umfasst Erzählungen, Essays, Romane, Hörspiele und Theaterstücke. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Mit Werken wie dem Kriminalroman „Der Richter und sein Henker“ wurde er bekannt, mit den Theaterstücken „Der Besuch der alten Dame“, „Die Physiker“ und „Der Meteor“ erlangte er Weltruhm.

Josua Rösing inszenierte u. a. am Deutschen Theater Berlin, am Theater Regensburg, dem Staatstheater Braunschweig, am Staatsschauspiel Dresden und am Theater Kiel. 2017 und 2018 arbeitete er in Sankt Petersburg sowie 2019 am Wachtangow-Theater in Moskau. Neu am Salzburger Landestheater ist Ausstatterin Vanessa Habib, die bereits am Residenztheater München, in Hannover und am Theater für Niedersachsen arbeitete.