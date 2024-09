An der Arche um Acht

Das Schauspiel, das die jüngsten Theatergäste auf eine Kreuzfahrt mit drei illustren Pinguinen entführt, ist gewürzt mit Slapstick und tierischem Spaß: Ein Pinguin für alle und alle für einen. Unzertrennlich wie die Musketiere sind diese drei schrägen Vögel. Auch wenn jeder einzelne seine Marotten hat und manchmal nervt, können sie nicht ohne einander. Doch die Welt soll von einer Flut heimgesucht werden? Oh Himmel, oh Gott, oh du heiliger Bimbam – das darf doch nicht wahr sein. Doch es gibt Rettung: die Arche Noah. Aber die Taube berichtet, dass pro Spezies nur zwei Plätze auf dem rettenden Kahn frei sind!