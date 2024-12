Römische Soirée

Die Römische Soirée in Carnuntum ist Ihr Schlüssel zu einer einmaligen und exklusiven Reise in die antike Welt Carnuntums. Genießen Sie mit Ihren Liebsten einen unvergesslichen Sommerabend im Römischen Stadtviertel Carnuntums. Ganz egal ob Sie sich selbst mit einer Reise in die römische Antike beschenken oder einem besonderen Menschen damit eine Freude machen – dieser Abend in Carnuntum verspricht Unterhaltung und Gaumenfreuden auf allerhöchster Stufe.