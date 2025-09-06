Römerfest 2025 ind der Römerstadt Carnuntum


Römerfest 2025

Römisches Stadtviertel
6. bis 7. Sept. 2025
Das Römerfest in Carnuntum ist die historische Veranstaltung der Superlative! Es erwartet Sie römisches Leben vom Feinsten, bei dem selbst bei treuen Stammbesuchern kein Wunsch offen bleibt. Im Römischen Stadtviertel wird ein umfangreiches Programm geboten, sodass Sie eintauchen können in eine Welt der Legionen, Barbaren und Gladiatoren.

Begleitet werden die Programmpunkte von römischem Handwerk, einem abwechslungsreichen Kinderprogramm und römischen Genussstationen.

Details zur Spielstätte:
Römisches Stadtviertel
Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum

September 2025
