Zeitreiseführung


Römerstadt Carnuntum
23. Aug. bis 16. Nov. 2025
Im Rahmen der Zeitreiseführung treffen Sie einen Bewohner oder eine Bewohnerin des antiken Carnuntums und erfahren mehr über die Welt und den Alltag vor 1.700 Jahren.

Darüber hinaus erhalten Sie eine Führung durch das römische Stadtviertel mit all seinen Besonderheiten. Besonders geeignet für Familien.

Details zur Spielstätte:
Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum

August 2025
Sa. 23. Aug. 2025
So. 24. Aug. 2025
Sa. 30. Aug. 2025
So. 31. Aug. 2025
September 2025
Sa. 13. Sept. 2025
So. 14. Sept. 2025
Sa. 20. Sept. 2025
So. 21. Sept. 2025
Sa. 27. Sept. 2025
So. 28. Sept. 2025
Oktober 2025
Sa. 4. Okt. 2025
So. 5. Okt. 2025
Sa. 11. Okt. 2025
So. 12. Okt. 2025
Sa. 18. Okt. 2025
So. 19. Okt. 2025
Sa. 25. Okt. 2025
So. 26. Okt. 2025
November 2025
Sa. 1. Nov. 2025
So. 2. Nov. 2025
Sa. 8. Nov. 2025
So. 9. Nov. 2025
Sa. 15. Nov. 2025
So. 16. Nov. 2025
