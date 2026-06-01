Kinderfest 2026

In den Küchen können römische Leckerbissen verkostet werden und in der Therme gibt es Erklärungen zur Herstellung exquisiter Duftöle und Salben nach römischen Rezepturen.
Wer sein Bastelgeschick erproben will, holt sich Tipps bei verschiedensten Handwerk- und Mitmachstationen. Welche natürlichen Heilmittel verwendeten die Römer? Im Kräutergarten verrät der Medicus Geheimnisse der antiken Medizin. Sackhüpfen, Pantomime, antike Sagen, Würfel- und Rollenspiele u.v.m. sorgen für jede Menge Spaß!
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