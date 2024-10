In den Wohnzimmern der Römer

Die Häuser im Römischen Stadtviertel werden mit Leben gefüllt und Reenactors stehen Rede und Antwort für neugierige Besucherfragen. Wie sah das Familienleben zur Zeit der Römer aus, welche Rolle kam Frauen in der Antike zu und wie kann man sich das zivile Leben in der Stadt Carnuntum damals vorstellen? Bei einem Spaziergang durch die römischen Häuser können Sie die Bewohner Carnuntums treffen und ihre interessanten Geschichten erfahren.

Antike Kostproben aus des Römers Küche

Die Küchen in den Häusern werden wie zu römischen Zeiten belebt. Frisch gebackenes römisches Fladenbrot duftet verlockend und kann mit Moretum (Schafkäse-Kräuter-Aufstrich), Honig und anderen römischen Soßen verkostet werden. Auch der Getreideeintopf Puls, die Hauptmahlzeit für Legionäre und viele römische Bürger, wird frisch auf dem römischen Ofen zubereitet.

Zeitreiseführung mit Phila

Als besonderes Highlight findet um 12 Uhr eine Führung mit der Sklavin Phila statt. Die fiktive Figur Phila ist eine Sklavin des Marcus Ulpius Super, der die schöne Villa Urbana besitzt und ein ganz wichtiger Bürger der Stadt ist. Phila war fast noch ein Kind, als sie als Kriegsgefangene auf dem Sklavenmarkt in Vindobona gekauft wurde. Sie hat es gut getroffen und ist stolz, in so einem reichen und vornehmen Haus die Amme (Kinderfrau) der Kinder zu sein. Gehen Sie mit Phila auf eine Zeitreise und erleben, wie sich der römische Alltag in Carnuntum, aus dieser ungewöhnlichen Perspektive betrachtet, zugetragen haben könnte.

Zeitreiseführung mit Phila: 12:00 Uhr; Preis pro Person 4,- Euro.

Führungen am Feiertag

Datum: Oktober 26, 2024 (Nationalfeiertag)

Führungen durch das Römische Viertel um 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr

Preis der Führung € 4,- / Person

Führungen im Museum Carnuntinum um 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr

Preis der Führung € 4,- / Person

Die NÖ Card ist an diesem Tag zu den üblichen Konditionen gültig!!!