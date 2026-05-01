Große Jubiläumsführung
16. Mai bis 12. Sept. 2026
Vor 30 Jahren wurde die Betriebsgesellschaft des Archäologischen Parks Carnuntum gegründet. 10 Jahre später, vor genau 20 Jahren, wurde die Rekonstruktion des ersten Hauses in Carnuntum (Haus des Lucius) abgeschlossen. Das ist ein mehr als nur willkommener Anlass Besucher:innen auf eine Zeitreise, diesmal in die jüngere Vergangenheit Carnuntums, mitzunehmen.
Die Teilnehmer:innen sehen wie aus Grundmauern wieder voll funktionsfähigen römische Gebäude wurden. Garniert wird das Ganze mit vielen historischen Fotos und einer Führung die einen Blick hinter die Kulissen der Römerstadt ermöglicht.
Abgerundet wird das Ganze mit einer kulinarischen Zeitreise in die Römerzeit, bei Gewürzwein und römischen Häppchen können sich die Teilnehmer:innen über ihre ganz persönlichen Carnuntum-Erlebnisse austauschen.
Preis: 47,- Euro (inklusive Eintritt, Führung und anschließender Kulinarischer Zeitreise)
Details zur Spielstätte:
Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum
Adresse: Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum
Telefon: +43 2163 3377-799
Fax:
Geodaten: 48.1133, 16.8617
Termine: Große Jubiläumsführung - Römerstadt Carnuntum
|Mai 2026
|Sa. 16. Mai 2026
16:00 Uhr
Römerstadt Carnuntum, Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum
https://kultur.net/roemerstadt-carnuntum/programm/grosse-jubilaeumsfuehrung#2026-05-16
Große Jubiläumsführung (16.05.2026)
2026-05-16T16:00:00+02:[email protected]
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|Juni 2026
|Sa. 13. Juni 2026
16:00 Uhr
Römerstadt Carnuntum, Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum
https://kultur.net/roemerstadt-carnuntum/programm/grosse-jubilaeumsfuehrung#2026-06-13
Große Jubiläumsführung (13.06.2026)
2026-06-13T16:00:00+02:[email protected]
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|Juli 2026
|Sa. 11. Juli 2026
16:00 Uhr
Römerstadt Carnuntum, Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum
https://kultur.net/roemerstadt-carnuntum/programm/grosse-jubilaeumsfuehrung#2026-07-11
Große Jubiläumsführung (11.07.2026)
2026-07-11T16:00:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Fr. 7. Aug. 2026
16:00 Uhr
Römerstadt Carnuntum, Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum
https://kultur.net/roemerstadt-carnuntum/programm/grosse-jubilaeumsfuehrung#2026-08-07
Große Jubiläumsführung (07.08.2026)
2026-08-07T16:00:00+02:[email protected]
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|September 2026
|Sa. 12. Sept. 2026
16:00 Uhr
Römerstadt Carnuntum, Hauptstraße 1A, A-2404 Petronell-Carnuntum
https://kultur.net/roemerstadt-carnuntum/programm/grosse-jubilaeumsfuehrung#2026-09-12
Große Jubiläumsführung (12.09.2026)
2026-09-12T16:00:00+02:[email protected]
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