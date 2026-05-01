Gladiatorentag 2026

Besucherinnen und Besucher der Römerstadt Carnuntum haben die Gelegenheit, eine besondere Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und die Faszination echter Gladiatorenkämpfe hautnah zu erleben. Die hauseigene Gladiatorentruppe, die Familia Gladiatoria Carnuntina, zeigt dabei ihr Können in eindrucksvollen Vorführungen im Amphitheater der Militärstadt.

Die Kämpfe

Besonders wichtig ist es dem Veranstalter, zu vermitteln, dass Gladiatorenkämpfe in der Antike keineswegs bloß brutale „Abmetzelungen“ zur Unterhaltung des Publikums waren. Vielmehr handelte es sich um durch Regeln klar strukturierte Wettkämpfe von hochtrainierten Profis – ähnlich wie im heutigen Spitzensport. Auch wenn solche Kämpfe mitunter tödlich enden konnten, stand meist die sportliche Leistung im Vordergrund.

Die gezeigten Kämpfe sind echt und nicht abgesprochen. Gekämpft wird mit Holzwaffen, wie sie auch im antiken Training und bei den morgendlichen Aufwärmkämpfen zum Einsatz kamen. Neben dem Kampfgeschehen gibt es an diesem Tag viele spannende Informationen rund um das Thema Gladiatur – ein Phänomen, das auf uns oft blutig und archaisch wirkt, dessen Ähnlichkeiten zum modernen Profisport aber durchaus bemerkenswert sind.