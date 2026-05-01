Gladiatorentag 2026

Die Kämpfe
Besonders wichtig ist es dem Veranstalter, zu vermitteln, dass Gladiatorenkämpfe in der Antike keineswegs bloß brutale „Abmetzelungen“ zur Unterhaltung des Publikums waren. Vielmehr handelte es sich um durch Regeln klar strukturierte Wettkämpfe von hochtrainierten Profis – ähnlich wie im heutigen Spitzensport. Auch wenn solche Kämpfe mitunter tödlich enden konnten, stand meist die sportliche Leistung im Vordergrund.
Die gezeigten Kämpfe sind echt und nicht abgesprochen. Gekämpft wird mit Holzwaffen, wie sie auch im antiken Training und bei den morgendlichen Aufwärmkämpfen zum Einsatz kamen. Neben dem Kampfgeschehen gibt es an diesem Tag viele spannende Informationen rund um das Thema Gladiatur – ein Phänomen, das auf uns oft blutig und archaisch wirkt, dessen Ähnlichkeiten zum modernen Profisport aber durchaus bemerkenswert sind.
|Mai 2026
|So. 31. Mai 2026
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen