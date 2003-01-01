Tag der offenen Tür - Römermuseum Teurnia
8. Aug. 2026
Die Veranstalter laden Sie herzlich zum Tag der offenen Tür ein! Alle Besucher:innen erhalten freien Eintritt und können sich bei einem abwechslungsreichen Programm informieren, ausprobieren und unterhalten. Ein idealer Sommerausflug für die gesamte Familie und alle, die in der Region Millstättersee gerade Urlaub machen.
Detailprogramm mit Uhrzeiten folgt!
Uhrzeit: 10–16 Uhr
Kosten: Eintritt frei!
Details zur Spielstätte:
St. Peter in Holz 1, A-9811 Lendorf bei Spittal/Drau
Adresse: St. Peter in Holz 1, A-9811 Lendorf bei Spittal/Drau
Telefon: +43 (0)4762 33807
Fax: +43 4762 33807
Geodaten: 46.8204, 13.4483
Termine: Tag der offenen Tür - Römermuseum Teurnia - Römermuseum Teurnia