Tag der offenen Tür - Römermuseum Teurnia


Tag der offenen Tür - Römermuseum Teurnia

Römermuseum Teurnia
8. Aug. 2026
Die Veranstalter laden Sie herzlich zum Tag der offenen Tür ein! Alle Besucher:innen erhalten freien Eintritt und können sich bei einem abwechslungsreichen Programm informieren, ausprobieren und unterhalten. Ein idealer Sommerausflug für die gesamte Familie und alle, die in der Region Millstättersee gerade Urlaub machen.

Detailprogramm mit Uhrzeiten folgt!

Uhrzeit: 10–16 Uhr

Kosten: Eintritt frei!

Details zur Spielstätte:
Römermuseum Teurnia
St. Peter in Holz 1, A-9811 Lendorf bei Spittal/Drau

Termine: Tag der offenen Tür - Römermuseum Teurnia - Römermuseum Teurnia

August 2026
Sa. 8. Aug. 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 