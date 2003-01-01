Tag der offenen Tür - Römermuseum Teurnia

Die Veranstalter laden Sie herzlich zum Tag der offenen Tür ein! Alle Besucher:innen erhalten freien Eintritt und können sich bei einem abwechslungsreichen Programm informieren, ausprobieren und unterhalten. Ein idealer Sommerausflug für die gesamte Familie und alle, die in der Region Millstättersee gerade Urlaub machen.