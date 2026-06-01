Führung: Römermuseum Teurnia

In Teurnia spannt sich der thematische Bogen von den Kelten, über eine römischkaiserzeitliche bis hin zu einer spätantiken Stadt. Um 50 n. Chr. entstand auf den Abhängen des Holzerberges eine klassische Stadt mit Forum, Marktbasilika, Kapitolstempel, Thermenanlage und Wohnterrassen.

In der Spätantike ging die Bevölkerungszahl jedoch zurück, und während der Völkerwanderung wurden die Wohnviertel im Tal aufgegeben. Zugleich wurde auf dem Holzerberg zum Schutz eine Befestigungsmauer errichtet. Bis zu ihrem Untergang in den 580erJahren war Teurnia Hauptstadt der Provinz Binnennorikum und Bischofssitz.

2001 eröffnete das Römermuseum nahe der Pfarrkirche St. Peter in Holz. Marmorbildnisse, Waffen, Inschriften, Schmuck, Münzen u.v.m. erzählen von Gesellschaft, Alltagsleben und Kunst der Römer. Unsere Führung thematisiert das römische Leben in verschiedenen Facetten.

Kosten: Eintrittspreis + Führung | 0 bis 18 Jahre Eintritt frei!

Anmeldung erforderlich!

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