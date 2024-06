Eine Inszenierung über die Begegnung zwischen Alexander dem Großen (gespielt von Mattia Cason), als Symbol für die widersprüchliche Beziehung Europas zum Rest der Welt und Muhammad 'Abd al-Mun'im, einem syrischen Dichter, der nach dem jüngsten Bürgerkrieg aus Aleppo floh. EINTRITT FREI!

Die Inszenierung „Auf den Wegen Europas“ ist ein Teil des europäischen Projektes „e“, das Europa will. Das Europa, das bereits existiert und das gleichzeitig noch erreicht werden muss: ein geeinteres Europa, das so geeint ist, dass es über den Begriff der Nation hinausgeht. Ein afroasiatischeres Europa, das so afroasiatisch ist, dass es über den Begriff des Westens hinausgeht.

Im Mittelpunkt des Projekts „e“ steht die Performance „Auf den Wegen Europas“. Sie konzentriert sich auf die Begegnung zwischen Mattia Cason, einem europäischen Performer, der die Figur Alexanders des Großen erforscht und Muhammad 'Abd al-Mun'im, einem syrischen Dichter, der nach dem jüngsten Bürgerkrieg aus Aleppo geflohen ist. Die Figur Alexanders des Großen dient als Symbol für die widersprüchliche Beziehung Europas zum Rest der Welt, die seit jeher zwischen Eroberungslust und Neugierde auf das Fremde schwankt.

Durch die Sprachen des Theaters, des Tanzes und des Kinos sowie einer ausgeprägten Mehrsprachigkeit, stellt die Inszenierung verschiedene zeitliche Ebenen nebeneinander. Von der Gegenwart bis zur alten Geschichte, vom letzten Jahrhundert bis zur ewigen Gegenwart des Mythos. Dadurch wird mit den Zuschauern eine Diskussion über die zentrale Rolle der Migration in der Geschichte Europas geführt. Vor allem aber auch über die Notwendigkeit, in den gegenwärtigen Migrationen den Schlüssel zu einem geeinteren afroasiatischeren Europa zu sehen. Die Idee ist, die Inszenierung, die sich auf die Randlage eines Migranten wie Mohammed und umgekehrt auf die Relevanz der Botschaft seiner Poesie für ein europäisches Publikum konzentriert, an ebenso marginale Orte wie die Grenzgebiete zu bringen, um deren große Bedeutung nicht nur für die Geschichte Europas, sondern auch für die Gegenwart aufzuzeigen.

PROGRAMM:

19:30 Uhr: Führung durch das Römermuseum Teurnia und die Ausgrabungen mit Kulturvermittler:innen des kärnten.museum

21:00 Uhr: Imbiss und Erfrischungen

21:30 Uhr: Start der Inszenierung „Auf den Wegen Europas“