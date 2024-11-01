Reigen

Von Arthur Schnitzler in der Klosterneuburger Fassung von Johanna Rieger. Ringelspiel der Liebe – Zehn erotische Szenen schildern humorvoll die „unerbittliche Mechanik der Verführung“, Sehnsucht, Enttäuschung und das Verlangen nach Liebe.

Intendanz: Johanna Rieger und Julia Prock-Schauer Regie, Bühne & Kostüm: Johanna Rieger Produktionsleitung, Presse & Organisation: Julia Prock-Schauer, Johanna Rieger Technische Leitung & Fotos: Ulrich Öhlinger