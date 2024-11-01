|Juli 2026
|Do. 30. Juli 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-07-30
Reigen (30.07.2026)
2026-07-30T19:30:00+02:[email protected]
zum Kalender hinzufügen
iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Fr. 31. Juli 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-07-31
Reigen (31.07.2026)
2026-07-31T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-01
Reigen (01.08.2026)
2026-08-01T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Do. 6. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-06
Reigen (06.08.2026)
2026-08-06T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Fr. 7. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-07
Reigen (07.08.2026)
2026-08-07T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Sa. 8. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-08
Reigen (08.08.2026)
2026-08-08T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Do. 13. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-13
Reigen (13.08.2026)
2026-08-13T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Fr. 14. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-14
Reigen (14.08.2026)
2026-08-14T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Sa. 15. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-15
Reigen (15.08.2026)
2026-08-15T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Do. 20. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-20
Reigen (20.08.2026)
2026-08-20T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Fr. 21. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-21
Reigen (21.08.2026)
2026-08-21T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen
|Sa. 22. Aug. 2026
19:30 Uhr
Pfarre St. Martin Klosterneuburg, Martinstraße 38, A-3400 Klosterneuburg
https://kultur.net/pfarre-st-martin-klosterneuburg/programm/reigen#2026-08-22
Reigen (22.08.2026)
2026-08-22T19:30:00+02:[email protected]
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
Tickets kaufen