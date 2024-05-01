Carmen
1. bis 18. Juli 2026
Der 3. Wiener Opernsommer präsentiert Georges Bizets „Carmen“. 2026 verwandelt sich die Opernarena am Heumarkt in eine Bühne voller Leidenschaft, Musik und Dramatik: Erleben Sie Georges Bizets weltberühmtes Meisterwerk „Carmen“. Wie schon bei La Traviata 2025 führt der Komponist der Oper, Georges Bizet höchstpersönlich durch den Abend, erzählt die Handlung und enthüllt spannende Details über die Entstehung seiner einzigen erfolgreichen Oper.
Tauchen Sie ein in die Geschichte der verführerischen Carmen, die alle Männer in ihren Bann zieht und das Leben des schüchternen Soldaten Don José für immer verändert. Zwischen Liebe, Eifersucht, Freiheit und Verrat entfaltet sich ein packendes Drama, das in einem fatalen Finale gipfelt. Eine Oper voller mitreißender Melodien, brennender Emotionen und großer Leidenschaft.
Details zur Spielstätte:
Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
Adresse: Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
Telefon:
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Carmen - Opernarena am Heumarkt
|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-01
Carmen (01.07.2026)
2026-07-01T19:45:00+02:[email protected]
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|Fr. 3. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-03
Carmen (03.07.2026)
2026-07-03T19:45:00+02:[email protected]
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|Sa. 4. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-04
Carmen (04.07.2026)
2026-07-04T19:45:00+02:[email protected]
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|Di. 7. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-07
Carmen (07.07.2026)
2026-07-07T19:45:00+02:[email protected]
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|Mi. 8. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-08
Carmen (08.07.2026)
2026-07-08T19:45:00+02:[email protected]
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|Do. 9. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-09
Carmen (09.07.2026)
2026-07-09T19:45:00+02:[email protected]
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|Fr. 10. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-10
Carmen (10.07.2026)
2026-07-10T19:45:00+02:[email protected]
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|Sa. 11. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-11
Carmen (11.07.2026)
2026-07-11T19:45:00+02:[email protected]
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|Mi. 15. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-15
Carmen (15.07.2026)
2026-07-15T19:45:00+02:[email protected]
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|Do. 16. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-16
Carmen (16.07.2026)
2026-07-16T19:45:00+02:[email protected]
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|Fr. 17. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
https://kultur.net/opernarena-am-heumarkt/programm/carmen#2026-07-17
Carmen (17.07.2026)
2026-07-17T19:45:00+02:[email protected]
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|Sa. 18. Juli 2026
19:45 Uhr
Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22, A-1030 Wien
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Carmen (18.07.2026)
2026-07-18T19:45:00+02:[email protected]
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