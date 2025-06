YAMATO - The Drummers of Japan

Die neue Show Hito no Chikara – Die Macht der menschlichen Stärke! Die trommelnde Legende zu Gast in der Oper Graz! YAMATO – The Drummers of Japan verbinden in ihren atemberaubenden Shows Tradition mit Moderne sowie unbändige Leidenschaft mit verblüffender Harmonie und athletischer Höchstleistung. Perfekt wird die Mischung durch den unverwechselbaren Humor, mit dem die Truppe seit über 30 Jahren jedes Publikum erobert.