Oper, öffne dich! Das Eröffnungsfest der Oper Graz! Nach dem fulminanten Auftakt im Vorjahr kehrt es zurück – das Eröffnungsfest der Oper Graz! Am Samstag, den 7. September, ab 11.30 Uhr öffnet die Oper wieder ihre Pforten und lädt Sie zum Auftakt einer neuen Saison voller musikalischer Abenteuer ein. Erleben Sie einen Vorgeschmack auf die Saisonhighlights beim Bühnenprogramm Vorhang auf! Blicken Sie hinter die Kulissen und seien Sie gespannt, mit welchen Tricks das Technik-Team die Bühne der Oper Graz beim Bühnenzauber verwandeln kann.

In den Foyers und auf der Außenbühne überraschen Beiträge des Musiktheaterensembles und von Mitgliedern der Grazer Philharmoniker. Die Gewerke zeigen ihr künstlerisch-handwerkliches Können, der Fundus lädt zum Kostümverkauf und die Maskenbildner:innen verwandeln Kindergesichter in bunte Kunstwerke. Das Team von OperAktiv! eröffnet in Workshops kreative Zugänge zu musiktheatralem Erleben für Menschen jeden Alters. Singen Sie gemeinsam mit dem Chor der Oper Graz oder der Singschul‘, bestaunen Sie die junge Company Movers oder probieren Sie sich als Statist:in in eine Opernprobe aus! Trinken Sie einen Kaffee mit dem Intendanten, ersteigern Sie originelle Requisiten oder erhalten Sie erste Einblicke bei einem Probenbesuch unserer Fortsetzungsoperette Mein Lieblingstier heißt Winter! Mit Jazz und DJ Dancelot klingt die laue Septembernacht bei einem gemeinsamen Fest rund um die Oper Graz aus.

Einzelvorstellung

Sa. 07.09.2024 12:00 bis ca. 13:00 Opernhaus Hauptbühne

Einzelvorstellung

Sa. 07.09.2024 15:30 bis ca. 16:30 Opernhaus Hauptbühne

Einzelvorstellung

Sa. 07.09.2024 19:00 bis ca. 20:00 Opernhaus Hauptbühne