Sitzkissenkonzert »Das kleine Ich bin ich«


Sitzkissenkonzert »Das kleine Ich bin ich«

Oper Graz
7. bis 10. Mai 2026
Altersempfehlung: von 3 bis 6 - „Auf der bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier spazieren …“ und versucht herauszufinden, wer es eigentlich ist. In der musikalischen Version der bekannten Geschichte von Mira Lobe und Susi Weigel begibt sich das kleine Ich bin ich auf eine schwungvolle, einfühlsame, turbulente und nachdenkliche Suche nach seiner Identität.

Karten für alle Konzerte bekommen Sie ausschließlich im Ticketzentrum am Kaiser-Josef-Platz 10, unter ticketzentrum.at oder unter 0316/8000.

Altersempfehlung: von 3 bis 6

Details zur Spielstätte:
Oper Graz
Kaiser-Josef-Platz 10, A-8010 Graz

Termine: Sitzkissenkonzert »Das kleine Ich bin ich« - Oper Graz

Mai 2026
Do. 7. Mai 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 8. Mai 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 9. Mai 2026
15:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 10. Mai 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 