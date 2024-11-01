Sitzkissenkonzert »Das kleine Ich bin ich«

Karten für alle Konzerte bekommen Sie ausschließlich im Ticketzentrum am Kaiser-Josef-Platz 10, unter ticketzentrum.at oder unter 0316/8000.
Altersempfehlung: von 3 bis 6
|Mai 2026
|Do. 7. Mai 2026
10:00 Uhr
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|Fr. 8. Mai 2026
10:00 Uhr
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|Sa. 9. Mai 2026
15:00 Uhr
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|So. 10. Mai 2026
11:00 Uhr
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