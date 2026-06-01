Symphonic Game Music in Concert - Die Grazer Philharmoniker betreten neues Gelände und lassen Musik aus Videospielen live in der Oper Graz erklingen. Am 21. Juni 2026 wagen sich die Grazer Philharmoniker unter der Leitung von Stefan Birnhuber erstmals in ihrer Geschichte in die Welt der Videospiele. Das Programm verspricht eine Reise durch diese vielseitige Welt von allseits bekannten Melodien wie Angry Birds, zu Blockbuster-Games wie Prince of Persia bis zu Indie-Titeln wie Forgotten Anne, die bereits eingefleischte Gamer:innen noch überraschen können.

Die Klangwelt dieses Konzerts reicht von Golden Hollywood über historisch-mittelalterlich anmutende Stücke bis zu epischer Musik und zeigt die musikalische Bandbreite der Game Music.

Gerahmt von Videoeinspielungen, die Einblicke in die Ästhetik der Games ermöglichen, sowie Hintergrundinformationen zu den Kompositionen und den Videospielen kann sich das Publikum auf ein abwechslungsreiches und mitreißendes Konzert freuen – egal ob Pro, Hardcore-Gamer:in oder Noob.

Nachdem die Videospielmusik schon Konzertsäle wie die Elbphilharmonie oder die Düsseldorfer Tonhalle erobert hat, heißt es nun also auch bald in Graz: