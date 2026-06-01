Die Klangwelt dieses Konzerts reicht von Golden Hollywood über historisch-mittelalterlich anmutende Stücke bis zu epischer Musik und zeigt die musikalische Bandbreite der Game Music.
Gerahmt von Videoeinspielungen, die Einblicke in die Ästhetik der Games ermöglichen, sowie Hintergrundinformationen zu den Kompositionen und den Videospielen kann sich das Publikum auf ein abwechslungsreiches und mitreißendes Konzert freuen – egal ob Pro, Hardcore-Gamer:in oder Noob.
Nachdem die Videospielmusik schon Konzertsäle wie die Elbphilharmonie oder die Düsseldorfer Tonhalle erobert hat, heißt es nun also auch bald in Graz:
|Juni 2026
|So. 21. Juni 2026
11:00 Uhr
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