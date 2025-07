La Strada - Cirque Le Roux Frankreich: „Entre Chiens & Louves“

Mit dem neuesten Meisterwerk des französischen Cirque Le Roux wird La Strada 2025 in der Oper Graz eröffnen. Die Gruppe gilt als Erfinderin des sogenannten Cinema Circus. Mit beeindruckender filmischer Ästhetik erzählen acht virtuose Künstler:innen eine bildgewaltige emotionale Geschichte.

Atemberaubende Akrobatik und mitreißender Tanz verschmelzen zu einer leidenschaftlichen Hommage an eine menschliche und solidarische Gesellschaft!

Entre chiens et louves (Zwischen Hunden und Wölfen) enthüllt die Seelen dreier Figuren, die in unterschiedlichen Epochen leben: 1870, 1960 und 2022. Das Stück zeichnet ihre Lebenswege nach und nimmt das Publikum mit auf eine faszinierende Zeitreise bis in die Gegenwart. Es verweist auf jene kollektiven Erfahrungen, die uns alle prägen – voller Widersprüche und Aufbegehren – Erinnerungen, die uns verbinden, aber auch trennen.