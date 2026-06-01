Community Dance - Wassily Kandinsky glaubte, dass Farben klingen und Formen sich bewegen – dass das Abstrakte eine eigene innere Kraft besitzt, die unmittelbar spürbar ist. Was geschieht, wenn diese Idee den Körper erreicht? Wenn ein Kreis nicht gezeichnet, sondern gegangen wird, eine Diagonale nicht gemalt, sondern gespannt?

In Formen in Bewegung übersetzen die Tänzer:innen des Community Dance der Oper Graz genau diese Frage in Tanz. Dabei treten nicht nur Formen in Beziehung zueinander, sondern Menschen: Manche suchen Nähe und finden sie nicht, manche weichen aus, manche drängen sich auf, manche verfehlen sich – und manche finden, ganz langsam, eine Verbindung, die zu ihnen passt. Die Bewegung macht sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt. Wie Kandinsky, der von unverbundenen, unruhigen Elementen zu einer Harmonie aus Formen, Linien und Energien gelangt, unternimmt auch dieses Stück eine Reise: vom Chaos zur Komposition.

Jede Spielzeit bietet die Oper Graz allen Menschen ab 15 Jahren, die Freude an Tanz und Bewegung haben, die Möglichkeit, am Tanzvermittlungsformat Community Dance teilzunehmen. In wöchentlichen Proben wird gemeinsam getanzt, improvisiert und eine eigene Bewegungssprache entwickelt, aus der ein Tanzstück entsteht, das abschließend auf die Bühne gebracht wird. Der generationsübergreifende und barrierefreie Zugang erlaubt es Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und körperlichen Fähigkeiten, miteinander in Kontakt zu treten und Tanz als Sprache zu nutzen, die Barrieren überwindet und Gemeinschaft stiftet. Mit der Absicht, Tanz so zugänglich wie möglich zu gestalten, ist es für die gemeinsamen Leiter des Formats, Tanzvermittler Mattia Scassellati und Tänzer des Ballett Graz Giulio Panzi eine Grundprämisse, dass keine Tanzvorkenntnisse erforderlich sein sollten.