Die wunderbare Reise des Nils Holgersson

Nils Holgersson! Ein Junge in der Größe eines Däumlings fliegt auf dem Rücken der Gänse durch die fantastische Natur Schwedens. Eine zeitlose Geschichte von Freiheitsdrang und Heimweh, von Freundschaft, Liebe und der Suche nach sich selbst. Als Familienmusical kommt sie in der Fassung von Thomas Zaufke und Henry Mason in Graz zur Uraufführung.

Nils lebt mit seiner Zwillingsschwester Åsa und ihren Eltern auf der Farm der Holgerssons. Er hat alle Hände voll zu tun und scheint all seinen Aufgaben nicht immer gerecht zu werden. Er sehnt sich nach einer Pause, frei von all den Erwartungen, die seine Familie an ihn hat. Nachdem er Tomte, den Schutzgeist der Holgerssons, verärgert hat und dieser ihn auf seine eigene Größe hat schrumpfen lassen, fliegt Nils auf dem Rücken der Weihnachtsgans Martin einem Schwarm Wildgänse hinterher, auf der Suche nach neuen Abenteuern.

Doch seine Schwester kann er nicht vergessen, und auch sie gibt die Suche nach ihrem verlorenen Bruder nicht auf. Wird Nils‘ wunderbare Reise ihn zu seiner Familie zurückbringen?

Seit Generationen begeistert Selma Lagerlöfs Kinderbuch kleine und große Leser:innen. Als Familienmusical aus der Feder des erfolgreichen Komponisten Thomas Zaufke bringt es nun Henry Mason, dem Grazer Publikum durch seine rasante Inszenierung von Guys and Dolls noch in bester Erinnerung, auf die Bühne der Oper Graz. Gemeinsam mit Ausstatter Jan Maier kreiert er eine Atmosphäre, die das Publikum in ein zauberhaftes Schweden eintauchen lässt. Mit den Mitteln von Puppenspiel, Tanz und Video entsteht eine überdimensionale Welt aus der Perspektive des geschrumpften Nils. Die Inszenierung wirft einen sensiblen Blick auf unsere Umwelt und erinnert an die nicht immer leichte Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Altersempfehlung: 6+