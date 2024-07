Der kleine Prinz (Le Petit Prince)

Nach ausverkauften Aufführungen in Paris, Sydney, Dubai und einer Saison am Broadway kommt die atemberaubende Adaption dieser französischen Nouvelle, die in diesem Jahr den 80. Jahrestag ihrer Erstveröffentlichung feiert und eines der meistverkauften und meistübersetzten Bücher aller Zeiten ist, im Juli 2024 an die Oper Graz. Eine neue Bühnenadaption voller Theaterspektakel, Tanz, Akrobatik und bahnbrechender Videomapping-Technologie, die den von allen Generationen geliebten Abenteuerklassiker buchstäblich zum Leben erweckt.