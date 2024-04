Bach Variations

Irgendwo zwischen Himmel und Erde schwebend, beflügelt die Musik von Johann Sebastian Bach immer wieder auch Choreograph:innen. Streng in der Form, mathematisch geradezu, eröffnet sie rhythmisch vibrierende Räume, die zu tänzerischen Auseinandersetzungen einladen. Auf der Bühne des Opernhauses präsentieren drei sehr unterschiedliche Choreograph:innen ihren Blick auf Bach und seine Musik: mal lebensfroh wirbelnd, mal funkelnd, mal konzentriert und meditativ.

Andonis Foniadakis, Pablo Girolami, Anne Jung

Dreiteiliger Ballettabend

Musik von Johann Sebastian Bach u. a.

Selon Désir - Twilight - Suite

In seiner für das Ballet Génève entstandenen Choreographie Selon Désir kombiniert der Grieche Andonis Foniadakis Auszüge aus der Johannes- und der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach mit elektronischer Musik von Julien Tarride. Energiegeladen und ruhelos getanzt, erhält Bachs sakrale Komposition eine völlig neue Dimension. Die geballte Kraft des Bachschen Chorsatzes entlädt sich in unbändigen, ausschweifenden Bewegungen. – Pablo Girolami gehört zur Generation der jungen, wilden Nachwuchschoreograph:innen Italiens. In Twilight befragt er Bach auf dessen Aktualität. Wie würde Bach heute klingen und wie würde er uns bewegen? – Von innerer Ruhe und Zentriertheit zeugt Suite, eine neu für das Ballett Graz geschaffene Arbeit der Tänzerin und Choreographin Anne Jung, die als musikalische Grundlage Bachs Cellosuiten in der eindrucksvollen modernen Bearbeitung von Peter Gregson für sechs Celli nutzt.

Besetzung

Choreographie: Andonis FONIADAKIS / Pablo GIROLAMI / Anne JUNG

Kostüme: Anastasios SOFRONIOU / Pablo GIROLAMI / Anne JUNG

Licht: Sakis BIRBILIS / Johannes SCHADL

Dramaturgie: Katharina JOHN

Es tanzen: Stephanie CARPIO / Kirsty CLARKE / Yuka EDA / Isabel EDWARDS / Mireia GONZALEZ FERNANDEZ / Savanna HABERLAND / Lucie HORNÁ / Barbora KUBÁTOVÁ / Rosa Maria PACE / Fabio AGNELLO / Brandon CARPIO / Diego DEL REY / Lorenzo GALDEMAN / Leonardo GERMANI / Philipp IMBACH / Thibaut Lucas NURY / Giulio PANZI / Christoph SCHALLER