Der Talisman

Gespielt wird NESTROY PUR, bitterböse und komisch zugleich! Die satirische Posse, 1840 mit Nestroy in der Hauptrolle uraufgeführt, ist bis heute eines der meistgespielten Stücke des Wiener Dramatikers. In Johann Nestroys Der Talisman kämpft der rothaarige Außenseiter Titus Feuerfuchs um Anerkennung in einer oberflächlichen Gesellschaft, die Äußerlichkeiten über Charakter stellt. Mit Hilfe eines Talismans und Perücken, die ihm verschiedene Identitäten verleihen, steigt er rasch auf und erlangt zunächst Reichtum und Einfluss. Doch die Täuschung fliegt auf, und Titus erkennt die Vergänglichkeit solcher Erfolge.

Am Ende lehrt das Stück, dass wahre Werte und Authentizität wichtiger sind als Schein und Anpassung. Mit scharfem Witz und Gesellschaftskritik entlarvt Nestroy die Macht des äußeren Scheins und regt zum Nachdenken über die Bedeutung von Individualität und Integrität an. Die Handlung ist geprägt von Wortwitz, Verwechslungen und Nestroys typischem Hang zur Überzeichnung, wodurch das Stück zeitlos bleibt und immer wieder aktuelle Themen anspricht. Besetzung

Titus Feuerfuchs - Christoph Fälbl

Salome Pockerl - Caroline Vasicek

Frau von Cypressenburg - Ulli Fessl

Emma - Lisa Marie Bachlechner

Plutzerkern - Peter Josch

Flora Baumscheer - Claudia Rohnefeld

Constantia - Nadja Maleh

Marquis - Christian Spatzek

Spund - Stephan Paryla Raki

Herr von Platt - Goran David Regie & Intendanz - Christian Spatzek

Musik - Peter Uwira

Bühne - Manfred Waba

Kostüme - Barbara Langbein

Maske - Barbara Demuth Posse mit Gesang in drei Akten von Johann Nestroy