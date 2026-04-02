Osterprogramm im OK Linz

An den Aktionstagen ist der Eintritt im OK Linz mit der OÖ Familienkarte frei, die Vermittlungsprogramme sind gratis.

Peter Fellner - Glumpert

Nachhaltige Mode als Safe Space: Das OK Linz lädt ein, die nachhaltige Modewelt des Designers Peter Fellner zu entdecken – und eine besondere Leitfigur seiner Ausstellung: die Schnecke. Als biologisches Zwitterwesen wird sie zum poetischen Symbol für Vielfalt, Schutz und Langsamkeit – als Gegenentwurf zur Schnelllebigkeit der Mode. Peter Fellner nennt seine Kollektion GLUMPERT – aus gebrauchten Textilien, wie Stickbildern, Häkeldecken oder alten Regenschirmen, schafft Fellner fantasievolle Kleidungsstücke, die Zero Waste, Kreativität und Nachhaltigkeit verbinden. Mehr zur Ausstellung.

Familienführung: „Kurz & Kunst“ (30 Min.)

Di, 31.03.26, 11:00 und 15:00

Mi, 01.04.26, 11:00 und 15:00

Do, 02.04.26, 11:00 und 15:00

Family Space im OK-Deck:

Ein offener Raum zum Spielen, Gestalten und Entdecken

Schnecken-Ecke

Modellierwerkstatt: Inspiriert von den Modepuppen der Ausstellung entstehen aus Modelliermasse Schnecken. Eine entschleunigte Kreativstation für Kinder und Familien, die Lust auf Formen, Fantasie und spielerisches Modellieren haben.

Wissens- und Erlebnisstation: Hier dreht sich alles um die Welt der Schnecken: Achatschnecken und Weinbergschnecken im Terrarium können aus nächster Nähe beobachtet werden. Ein Schneckenhäuser-Memory lädt dazu ein, Formen, Farben und Strukturen spielerisch zu entdecken. Eine Station zum Staunen, Lernen und genau Hinsehen.

Textilatelier

Pimp your Shirt: Ganz im Sinne von Nachhaltigkeit werden alte Kleidungsstücke in neue Unikate verwandelt. Alles, was zu Hause schlummert, darf mitgebracht und mit Farben, Stoffen und Fantasie neu belebt werden – Upcycling pur.

Fahnen der Vielfalt: Aus Stoffen und einfachen Nähtechniken entstehen bunte Fahnen, die später Teil einer großen Gemeinschaftsflagge werden – ab Mai im open space des OK Linz zu sehen. Eine kreative Station für alle, die gemeinsam sichtbar machen wollen, was uns als Menschen verbindet.

Family Space im OK-Deck

Di, 31.03.26, 10:00–13:00 und 14:00–17:00

Mi, 01.04.26, 10:00–13:00 und 14:00–17:00

Do, 02.04.26, 10:00–13:00 und 14:00–17:00

Nature Sportlight: Was naturkundliche Sammlungen erzählen

Anhand ausgewählter Exponate kommen Besucher:innen mit Expert:innen über Aspekte und Besonderheiten der naturkundlichen Sammlungen der OÖ Landes-Kultur GmbH ins Gespräch. Diesmal spricht Biologin Agnes Bisenberger zum Thema „Schnecken“ – ein Motiv und poetisches Symbol, mit dem der Designer Peter Fellner in seiner Ausstellung arbeitet.

Expertinnengespräch mit Biologin Agnes Bisenberger (30 Min.)

Di, 31.03.26, 14:00