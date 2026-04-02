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Osterprogramm im OK Linz


Osterprogramm im OK Linz

OK Linz
31. März bis 2. April 2026
An den Aktionstagen ist der Eintritt im OK Linz mit der OÖ Familienkarte frei, die Vermittlungsprogramme sind gratis.

Peter Fellner - Glumpert
Nachhaltige Mode als Safe Space: Das OK Linz lädt ein, die nachhaltige Modewelt des Designers Peter Fellner zu entdecken – und eine besondere Leitfigur seiner Ausstellung: die Schnecke. Als biologisches Zwitterwesen wird sie zum poetischen Symbol für Vielfalt, Schutz und Langsamkeit – als Gegenentwurf zur Schnelllebigkeit der Mode. Peter Fellner nennt seine Kollektion GLUMPERT – aus gebrauchten Textilien, wie Stickbildern, Häkeldecken oder alten Regenschirmen, schafft Fellner fantasievolle Kleidungsstücke, die Zero Waste, Kreativität und Nachhaltigkeit verbinden. Mehr zur Ausstellung.

Familienführung: „Kurz & Kunst“ (30 Min.)
Di, 31.03.26, 11:00 und 15:00
Mi, 01.04.26, 11:00 und 15:00
Do, 02.04.26, 11:00 und 15:00

Family Space im OK-Deck:
Ein offener Raum zum Spielen, Gestalten und Entdecken
Schnecken-Ecke

Modellierwerkstatt: Inspiriert von den Modepuppen der Ausstellung entstehen aus Modelliermasse Schnecken. Eine entschleunigte Kreativstation für Kinder und Familien, die Lust auf Formen, Fantasie und spielerisches Modellieren haben.

Wissens- und Erlebnisstation: Hier dreht sich alles um die Welt der Schnecken: Achatschnecken und Weinbergschnecken im Terrarium können aus nächster Nähe beobachtet werden. Ein Schneckenhäuser-Memory lädt dazu ein, Formen, Farben und Strukturen spielerisch zu entdecken. Eine Station zum Staunen, Lernen und genau Hinsehen.

Textilatelier
Pimp your Shirt: Ganz im Sinne von Nachhaltigkeit werden alte Kleidungsstücke in neue Unikate verwandelt. Alles, was zu Hause schlummert, darf mitgebracht und mit Farben, Stoffen und Fantasie neu belebt werden – Upcycling pur.

Fahnen der Vielfalt: Aus Stoffen und einfachen Nähtechniken entstehen bunte Fahnen, die später Teil einer großen Gemeinschaftsflagge werden – ab Mai im open space des OK Linz zu sehen. Eine kreative Station für alle, die gemeinsam sichtbar machen wollen, was uns als Menschen verbindet.

Family Space im OK-Deck
Di, 31.03.26, 10:00–13:00 und 14:00–17:00
Mi, 01.04.26, 10:00–13:00 und 14:00–17:00
Do, 02.04.26, 10:00–13:00 und 14:00–17:00

Nature Sportlight: Was naturkundliche Sammlungen erzählen
Anhand ausgewählter Exponate kommen Besucher:innen mit Expert:innen über Aspekte und Besonderheiten der naturkundlichen Sammlungen der OÖ Landes-Kultur GmbH ins Gespräch. Diesmal spricht Biologin Agnes Bisenberger zum Thema „Schnecken“ – ein Motiv und poetisches Symbol, mit dem der Designer Peter Fellner in seiner Ausstellung arbeitet.

Expertinnengespräch mit Biologin Agnes Bisenberger (30 Min.)
Di, 31.03.26, 14:00

Details zur Spielstätte:
OK Linz
Ok Platz 1, A-4020 Linz

Veranstaltungsvorschau: Osterprogramm im OK Linz - OK Linz

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