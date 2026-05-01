OPEN SUNDAY - OPEN SPACE

Eintritt frei - Ein Sonntag. Ein Raum. Unzählige Möglichkeiten. Diesen Sommer wird der OPEN SPACE zum lebendigen Treffpunkt in Linz: offen, kostenlos und für alle da. Ein Ort zum Ankommen, Durchatmen, Austauschen – und zum Mitgestalten.

Hier treffen Ideen aus der Stadt auf Impulse des Museums. Gemeinsam mit Communities und Besucher:innen entsteht ein vielfältiger Raum, der sich ständig weiterentwickelt. Ob Workshop, Performance, Gespräch oder spontanes Mitmachen: Beim OPEN SUNDAY wird der OPEN SPACE zur Bühne für neue Perspektiven und gemeinsame Erlebnisse.

Die Veranstalter wollen wissen, was die Menschen in Linz brauchen. Besucher:innen und Gruppen können Inhalte mitbestimmen und mitgestalten. Das Veranstalter-Team möchte zuhören, Fragen stellen und gemeinsam ins Gespräch kommen.

Jeden Sonntag erwartet sie ein abwechslungsreiches Programm – von Familienangeboten bis hin zu Community-Events, Talks und kreativen Formaten. Alles kann, nichts muss: vorbeikommen, bleiben, einbringen. Teilen sie ihre Ideen, gestaltet sie mit und erleben, was entsteht, wenn viele Perspektiven zusammenkommen.

11:00 – 14:00

FAMILY SPACE

Der Family Space oder OPEN SPACE lädt dazu ein, in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam kreativ zu werden. Kinder und Erwachsene gestalten, spielen und entwickeln neue Ideen. Im Mittelpunkt stehen Spaß und Freude sowie ein gemeinsames Erleben.

OPEN STAGE – STORIES

Stop-Motion für die ganze Familie

Im Workshop gestalten die Teilnehmer:innen aus Plastilin eigene Figuren und erwecken sie anschließend in einem kleinen Stop-Motion-Film zum Leben. Mit Fantasie, Spaß und Teamarbeit entstehen dabei einzigartige Geschichten Bild für Bild.

CHRISTINA EBNER - OPEN DANCE

Ein Bewegungsworkshop für Klein & Groß, 11:30–12:00, 13:00–13:30

OPEN DANCE ist ein Bewegungsworkshop, der auf Zeitgenössischem Tanz basiert. Spielerisch wird der eigene Körper und dessen Bewegungsmöglichkeiten erforscht: sich gegenseitig inspirieren, den Reichtum der Vielfalt erkennen, die Individualität von sich selbst und allen anderen wertschätzen und sich gemeinsam tanzend weiterbewegen. Christina Ebner ist Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin. In ihrer künstlerischen wie auch pädagogischen Arbeit legt sie großen Wert auf die Wertschätzung von Vielfalt und Einzigartigkeit, auf Partizipation und Community-Work.

14:00 – 15:00

LIVO (formerly Tumult/TMLT)

Electronic Brass live at OK OPEN SPACE

Mit ihrem selbstkreierten Genre „electronic brass“ hat die Formation ihren unverwechselbaren Sound gefunden. Es treffen klassische Elemente der Blasmusik auf moderne Sounds aus Electronic, Techno und House. Eine Symbiose, die einen ungeahnten Drive erzeugt. 4 Bläser, 2 Schlagzeuger und 1 Vibraphonist bringen eine unglaubliche Power auf die Bühne und das Publikum zum Abshaken!

15:00 – 15:30

WE ARE HERE – WE ARE QUEER! Community-Fahne

Eine riesige Fahne der Vielfalt – sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Kreativität und gelebte Diversität ziert den OPEN SPACE. Über mehrere Monate hinweg wurde sie von Personen, die der queeren Community in Linz angehören und fachkundigen Allies gemeinsam genäht. Das kollektive Kunstwerk birgt die Geschichten, Farben, Ideen und Motive jeder Person, die daran mitgearbeitet hat und wird als lebendiges, buntes Zeichen der Gemeinschaft bei der Pride in Wels und in Linz mit dabei sein. Ausgangspunkt für das Projekt war die Ausstellung Glumpert von Peter Fellner, Künstler und Designer, der nachhaltige Materialstrategien mit einer bewussten, queeren Symbolik verknüpft. Aus gebrauchten Alltagsgegenständen schafft er Kleidungsstücke, deren Spuren sichtbar bleiben und eine erzählerische, identitätsstiftende Narration tragen.

DOMINIKA MEINDL – ERÖFFNUNG OPEN SPACE

Als „Präsidentin“ bei Veranstaltungen der „Original Linzer Worte“ hat die Schriftstellerin, Herausgeberin und Moderatorin Dominika Meindl, in den letzten Jahren eine Kunstfigur geschaffen, in der sie Elemente des politisch-literarischen Kabaretts, der Fernsehshow, sowie der Performance- und der „Slamkultur“ aufgreift, verarbeitet und umdeutet. Das Spiel mit Genderaspekten, Improvisation, Spontanität und die Interaktion mit dem Publikum spielen eine tragende Rolle. In gewohnt ironisch-satirischer Weise eröffnet sie in ihrer Funktion als „Präsidentin“ den OPEN SPACE.

15:30 – 19:00

OUT OF THE BLUE Performances & Interventions

Unerwartete Interventionen, kleine Performances von verschiedenen Künstler*innen, die mit dem Publikum interagieren, zum Nachdenken, Schmunzeln und Mitmachen anregen, erwartet die Besucher*innen im Rahmen des Performance-Formates „Out of the Blue“.

KATRIN SCHAFITEL - ZWINK

Eine poetische Tanzintervention mit einem Objekt-Kostüm von Robert Kis

ZWINK ist eine performative Tanzintervention im öffentlichen Raum von Tänzerin Katrin Schafitel und Objektkünstler Robert Kis. Ausgehend vom unmittelbaren Moment entsteht eine improvisierte Bewegungssprache, die spontan auf Umgebung, Architektur und Begegnungen reagiert. Das skulpturale Objektkostüm von Robert Kis prägt dabei Rhythmus, Körperlichkeit und Bewegungsqualität der Performance. Es zieht Aufmerksamkeit auf sich, irritiert, verlangsamt und eröffnet neue Blickwinkel auf den öffentlichen Raum und die Menschen darin. Die Performance lädt dazu ein, für einen Moment aus dem Alltag herauszutreten und sich dem Unerwarteten, Spielerischen und Verwunderlichen zu öffnen. Im Mittelpunkt stehen flüchtige Begegnungen, spontane Interaktionen und die Poesie des Augenblicks. Jede Aufführung entsteht neu aus dem jeweiligen Ort und den Menschen, die ihm begegnen – ein ZWINKern garantiert.

SHUE OBERSCHELP - We The People

Ein partizipatives Fotoprojekt

Mit WE THE PEOPLE macht die Künstlerin Shue Oberschelp die Vielfalt der Stadtgesellschaft sichtbar. Besucher:innen des voestalpine OPEN SPACE werden eingeladen, Teil eines fortlaufenden fotografischen Kunstwerks zu werden, das Menschen unterschiedlichster Herkunft, Generationen und Lebensrealitäten miteinander verbindet. Die Porträts entstehen direkt vor Ort und im Stadtraum von Linz und werden unmittelbar Teil einer wachsenden Installation auf dem voestalpine OPEN SPACE. Im Zentrum des Projekts stehen Begegnung, Teilhabe und unmittelbarer Austausch. Menschen werden spontan angesprochen und eingeladen, mitzuwirken. Jede Aufnahme erzählt von Sichtbarkeit, Zugehörigkeit und dem gemeinsamen Erleben eines offenen urbanen Raumes. WE THE PEOPLE versteht sich als lebendige, sich ständig verändernde Arbeit über Gemeinschaft, Vielfalt und die Frage, wie öffentlicher Raum Menschen verbinden kann.

16:00 – 18:00

Kurzführung durch die Ausstellungen im OK Linz

Carlos Motta - Pleas of Resistance & Peter Fellner - Glumpert

Community-Führung - HOSI Linz um 17:00

18:00 – 20:00

Drinks & Music with ZANSHIN

Zanshin ist Soundkünstler und DJ mit Interesse an Klangformung und -synthese – mit Liebe zum Detail, und einem weitreichenden Ansatz in der elektronischen Musik von kraftvollen, techno-lastigen Uptempo-Stompers bis hin zu meditativen, introspektiven Improvisationen. Zanshin tritt seit vielen Jahren international live auf und veröffentlichte als Teil von Ogris Debris zukunftsweisende und funkige House-Musik auf Labels wie Compost Black Label, Nervous Records und Infiné.

Eintritt frei