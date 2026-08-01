Für Familien: Farbe, Form und Linie!

Kinder und Jugendliche, Workshop - Habt sie und ihre Kinder sich auch schon mal gefragt, wie ein Kunstwerk entsteht? Wie bringt man eine Idee auf Papier oder Leinwand, welche Farben passen zusammen und wie findet man die richtige Form?

Die Zeilnehmer:innen entdecken die Grundelemente der Malerei, lassen sich von den Werken im Museum inspirieren und experimentieren selbst mit Farbe, Form und Linie. Im Atelier krempeln die Teilnehmer:innen die Ärmel hoch und setzen die gesammelten Ideen in die Tat um. Seien sie und ihre Kinder mutig, probieren sie, erfinden sie und vor allem: Haben sie Spaß!

Für die ganze Familie

Die Teilnahme von Erwachsenen ist erforderlich.

Dieser Workshop richtet sich an die ganze Familiencrew: an Kinder (3–10 Jahre) mit Eltern, Großeltern, jüngeren und älteren Geschwistern sowie anderen Familienmitgliedern.