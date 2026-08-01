Für Familien: Farbe, Form und Linie!
27. Juli bis 10. Okt. 2026
Kinder und Jugendliche, Workshop - Habt sie und ihre Kinder sich auch schon mal gefragt, wie ein Kunstwerk entsteht? Wie bringt man eine Idee auf Papier oder Leinwand, welche Farben passen zusammen und wie findet man die richtige Form?
Die Zeilnehmer:innen entdecken die Grundelemente der Malerei, lassen sich von den Werken im Museum inspirieren und experimentieren selbst mit Farbe, Form und Linie. Im Atelier krempeln die Teilnehmer:innen die Ärmel hoch und setzen die gesammelten Ideen in die Tat um. Seien sie und ihre Kinder mutig, probieren sie, erfinden sie und vor allem: Haben sie Spaß!
Für die ganze Familie
Die Teilnahme von Erwachsenen ist erforderlich.
Dieser Workshop richtet sich an die ganze Familiencrew: an Kinder (3–10 Jahre) mit Eltern, Großeltern, jüngeren und älteren Geschwistern sowie anderen Familienmitgliedern.
Details zur Spielstätte:
Prinz Eugen-Straße 27, A-1030 Wien
Adresse: Prinz Eugen-Straße 27, A-1030 Wien
Telefon: +43 1 795570
Fax:
Geodaten: 48.1926, 16.3824
Termine: Für Familien: Farbe, Form und Linie! - Oberes Belvedere
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Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. Der Fleischhauer Karl Bockerer ist schon ein bisserl enttäuscht, als er an seinem Geburtstag aufwacht: Es ist der 20. April 1938, aber statt der erwarteten Familienfeier begeht seine Frau Binerl nicht seinen, sondern „Führers Geburtstag“, und sein Sohn Hans präsentiert schneidig seine SA-Uniform, bevor er zu einem Aufmarsch ausrückt!
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