Beim ersten Wiener Opernsommer Belvedere steht 2024 Don Giovanni am Spielplan. In Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“ erleben wir das atemlose Treiben des berüchtigten, gleichnamigen Verführers, dessen amouröse Abenteuer ganz Europa erschüttern. Doch sein ruchloses Handeln zieht bald düstere Konsequenzen nach sich, als er die Tochter eines Moral hütenden Komturs verführt und diesen dann im Zweikampf tötet.

Während Don Giovanni, mit seinem treuen Kompagnon Leporello, unbeschwert weiter seinem Verlangen nachgeht, formiert sich um ihn ein Geflecht aus Rachsucht und Hilflosigkeit. In einer Abfolge von verhängnisvollen Begegnungen und verwechselten Identitäten wird er schließlich mit seinem eigenen moralischen Verfall konfrontiert; dabei sitzt ihm der Geist des Komturs stets im Nacken. Die Geschichte gipfelt in einem dramatischen Finale, bei dem Don Giovanni mit seiner ultimativen Gleichgültigkeit dem Komtur in versteinerter Form gegenübersteht und somit dem Tod entgegensieht.

Durch die mitreißende Erzählung über Liebe, Verführung und den Kampf zwischen Moral und Freiheit wirft „Don Giovanni“ essenzielle Fragen über das Jetzt und die Zukunft auf, während er in seinem Untergang die Welt um sich herum mitreißt.

Künstler:innen

THOMAS TATZL IN DER TITELROLLE

Thomas Tatzl wird als einer der prominentesten Mozart-Bassbaritone seiner Zeit gehandelt. Mit seinen Interpretationen von Rollen wie Papageno, Figaro und Conte Almaviva hat er internationale Bühnen im Sturm erobert. Tatzl begeistert sein Publikum weltweit, und ist regelmäßig an namhaften Häusern wie der Wiener Staatsoper, dem Opernhaus Zürich, dem Teatro La Fenice, der Oper Köln und im Beijing NCPA, zu Gast.

ORCHESTER

DAS WIENER KAMMERORCHESTER

Das Wiener KammerOrchester wurde 1946 in Wien gegründet. Es hat sich seither ein hervorragendes internationales Ansehen erworben und ist einer der am weitesten gereisten Klangkörper der Welt mit Auftritten in über 80 Ländern. In der langen Liste der Künstler:innen, die bisher mit dem WKO aufgetreten sind, findet man viele große Namen wie Sandor Vegh, Yehudi Menuhin, Sir Neville Marriner, Adam Fischer, Cecilia Bartoli, Elina Garanca, Alfred Brendel, Rudolf Buchbinder etc.