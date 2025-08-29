Inklusive Sommertage 2025: Familienrundgang zum Mitmachen - Kunst erleben und gestalten


Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum
29. Aug. 2025
Bei diesem inklusiven Familienrundgang entdecken Sie die bunte Farbenwelt des Malers Wolfgang Hollegha.

Inklusive Sommertage 2025 am Universalmuseum Joanneum

Lasst Sie Ihre Familie mit dem Veranstalter gemeinsam Kunst erleben! Bei diesem inklusiven Familienrundgang entdecken Sie die Ausstellung Es gibt allerdings Unaussprechliches. Der Maler Wolfgang Hollegha – ein Künstler, der mit Farbe und Bewegung arbeitet.

Die Teilnehmer:innen tauchen in seine leuchtenden Farbwelten ein und lassen sich inspirieren. Danach greifen Sie selbst zu Pinsel und Farben im Atelier und setzen Ihre eigenen Ideen um – mit Unterstützung und ohne Leistungsdruck.

Zusatzinformationen
Geeignet zum Mitmachen für Kinder ab 6 Jahren!
Kinder nur in Begleitung Erwachsener!

Anmeldung
Telefon: +43-316/8017-9100
E-Mail: [email protected]
Anderes: Anmeldung erforderlich

Details zur Spielstätte:
Joanneumsviertel, A-8010 Graz

August 2025
Fr. 29. Aug. 2025
