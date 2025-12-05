Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Klimawandel in der Steiermark


Klimawandel in der Steiermark

Naturkundemuseum, Universalmuseum Joanneum
5. Dez. 2025 bis 31. Dez. 2028
Der menschengemachte Klimawandel betrifft auch die Steiermark. Zahlreiche Auswirkungen sind alltäglich spürbar, beispielsweise in Form der Häufungen von Extremwetterereignissen. Im Naturkundemuseum wurde das Thema Klimawandel schon in den letzten Jahren in einem speziellen Vermittlungsformat sowie im Rahmen zweier Ausstellungen angesprochen.

Mit dieser neuen Schau möchten wir den Fokus nun auf die uns betreffenden Klimaveränderungen legen. Mit dem Arbeitstitel „Klimawandel in der Steiermark“ soll eine mittelfristige Ausstellung im Raum des Steiermark-Reliefs entstehen, gezeigt ab Winter 2025 mit einer Laufzeit bis 2028, inklusive geringer jährlicher Adaptionen.

Geplante Themen sind Veränderungen des Klimas im Gebiet der heutigen Steiermark (Szenarien zur Entwicklung von Temperatur und Niederschlag, Unwetterhäufigkeit), Folgen der klimatischen Veränderungen (z. B. Waldbedeckung, Ausbreitung invasiver Neobiota oder Krankheiten übertragender Organismen) sowie daraus ableitbare Handlungsempfehlungen.

Die Darstellung erfolgt über Grafiken, Bilder und Texte an den Wänden, einzelne Objekte sowie Multimedia-Projektionen auf das Steiermark-Relief und die dazugehörige Projektionswand.

Die Ausstellung wird mit einem regelmäßigen Rahmenprogramm ergänzt. Rund vier Mal jährlich gibt es Impulsvorträge hochkarätiger Wissenschaftler*innen zum Thema der Ausstellung mit anschließender Publikumsdiskussion.

Joanneumsviertel, Zugang Kalchberggasse, A-8010 Graz

