Nach Così fan tutte, der Abschlussproduktion des ersten Opernstudio-Jahrgangs der Volksoper, präsentiert sich der zweite Jahrgang des jungen Ensembles nun mit einem weiteren Repertoireklassiker im MuTh am Augarten. In einer eigenen, neu entworfenen Kammerfassung zeigt Regisseur Maurice Lenhard die Nahebeziehungen von Mozarts Oper zu aktuellen weltpolitischen Dynamiken und entwirft so einen zeitgenössischen Politthriller.

In diesem verstricken sich die beiden Liebespaare Vitellia und Sesto sowie Servilia und Annio in ein skrupelloses System von Intrige, Korruption und Mord … Denn Macht und Ohnmacht liegen gefährlich nahe beieinander.

Das Opernstudio wird unterstützt durch Martin Schlaff.

Partnerin des Opernstudios: Ibanez Atkinson Fundacion.

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Eine Produktion des Opernstudios der Volksoper Wien