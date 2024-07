Ein tyrannischer Herrscher, eine Gruppe Gesetzloser und ihr charismatischer Anführer, der mit Pfeil und Bogen für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft. Seit Generationen fesselt diese Geschichte Menschen auf der ganzen Welt. Die Legende vom König der Diebe kommt in einer fesselnden Musical-Neuinterpretation erstmals nach Österreich! Mit Musik von Weltstar Chris de Burgh und inszeniert von Matthias Davids, Musicalchef am Landestheater Linz.

Dieses Musical zeigt den legendären König der Diebe nun, wie man ihn noch nie gesehen hat: modern, bewegend, aufregend.

von Chris de Burgh und Dennis Martin

Sommergastspiel 2024

BB Promotion GmbH, spotlight musicals GmbH und das Landestheater Linz präsentieren Robin Hood – Das Musical

In deutscher Sprache

Packende Hymne

Die Musik dazu schrieb kein Geringerer als der Weltstar Chris de Burgh gemeinsam mit dem erfolgreichen Musical-Komponisten Dennis Martin. Gleich acht neue Songs komponierte de Burgh eigens für dieses Musical. Zusätzlich wurde sein Welt-Hit „Don’t Pay the Ferryman“ in einer gelungenen deutschsprachigen Adaption zur packenden Hymne von Robin und seinen Mitstreitern. Dennis Martin, der mit seinen innovativen Musicalideen seit Jahren den renommierten Fuldaer Musical Sommer prägt, schrieb die restlichen Songs. Bekannt wurde er u. a. als Autor der Musical-Hits „Die Päpstin“ und „Der Medicus“. Außerdem arbeitete er schon mit zahlreichen Weltstars wie Meat Loaf oder La Toya Jackson zusammen.

Bereits über 200.000 Zuschauer:innen begeisterte das Stück seit seiner Weltpremiere 2022 in Fulda. Im Sommer 2024 kommt Robin Hood – Das Musical erstmals nach Österreich und wird vom 9. bis 28. Juli 2024 im Musiktheater Linz das Publikum in die mittelalterliche Welt des Sherwood Forest zu entführen.

Musical-Inszenierung mit der Musik eines Superstars

Mit seinen unvergleichlichen Hits begeistert Chris de Burgh bereits seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Die Legende von Robin Hood faszinierte den Musiker seit frühester Kindheit, nicht zuletzt, weil seine eigene Familiengeschichte eng mit ihr verwoben ist. Sein Stammbaum kann bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden, wo ein Vorfahre tatsächlich Chefjustiziar unter König Johann Ohneland war – dem Bruder von Richard Löwenherz. Somit war König Johann Ohneland das historische Vorbild für die Figur des Prinzen / König John.

Die Handlung

Mit Robin Hood – Das Musical wagen die Macher eine moderne Neuadaption der legendären Geschichte um den König der Diebe. Im Zentrum der Inszenierung steht die charakterliche Entwicklung des Titelhelden. Robin kommt als Sohn des Earls von Huntington zur Welt und begibt sich noch in der Nacht seiner Zwangshochzeit mit der kindhaften Marian in den Kreuzzug, um seinen adligen Verpflichtungen zu entfliehen. Als er traumatisiert zurückkehrt, muss er erst seine Ängste und Zweifel besiegen, um dem eigenen Stand den Rücken zu kehren. Im Kampf um Gerechtigkeit findet er in den Wäldern von Sherwood Forest die eigene innere Freiheit, bevor er von der Vergangenheit eingeholt wird.

In der Regie von Matthias Davids und mit den virtuosen Choreografien von Kim Duddy ist so ein aufregendes Gesamtkunstwerk entstanden, das mitten ins Herz des Publikums trifft.

„Ein wahres Feuerwerk aus Musik, Tanz, Schauspiel“, so die Rhein-Zeitung. „Mitreißend, modern und mit Musik von einem Weltstar“, urteilt die Deutsche Presseagentur. „Gelungene Gratwanderung zwischen ernstem Inhalt und mitreißender Unterhaltung“ lobt die Fuldaer Zeitung. Und der Hessische Rundfunk schwärmt vom „sehenswerten Mix aus Action, Spannung und Romantik.“