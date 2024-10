Il viaggio (Die Reise)

Uraufführung - Der deutsche Komponist Alois Bröder, dem Linzer Publikum bereits bekannt durch seine Oper Unverhofftes Wiedersehen, widmet sich in seinem neuen Werk Novellen des italienischen Literaturnobelpreisträgers Luigi Pirandello und formt dabei zwei Operneinakter zu Spiegelbildern der Leidenschaft in all ihren Schattierungen. Pirandellos Werk ist in seiner immensen Vielfältigkeit, die von Theaterstücken über Romane bis hin zu hunderten von Kurzgeschichten reicht, ein schier endloser Quell von doppelbödigen Beobachtungen über die menschliche Natur, welchen es (wieder) zu entdecken gilt.