Wiener Neustädter Künstlervereinigung 2024

Traditionelle Jahresausstellung der Wiener Neustädter Künstlervereinigung.

Das Wort „Wandel“ ist in aller Munde, sowohl in den Medien als auch in der öffentlichen und privaten Diskussion. Wandlungsprozesse finden in vielen Bereichen statt - in der Natur, in der Technik, im Sozialen und Wirtschaftlichen und selbstverständlich auch in der Kultur. Viele Künstlerinnen und Künstler begrüßen den Wandel in der Kunst, da dieser neue Sichtweisen und Fragestellungen mit sich bringt. Die Mitglieder der Wiener Neustädter Künstlervereinigung zeigen in dieser Ausstellung ihre Positionen zum Thema „Wandel“ und wollen mit der Unterschiedlichkeit der künstlerischen Zugänge einerseits die Spannung dieser Präsentation steigern und andererseits zu Reflexionen und Diskussionen über die ausgestellten Werke einladen.