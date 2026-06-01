STOLPERSTEINE - Geführte Stadttour mit einem kostümierten Guide
27. Juni 2026
Spuren, die mahnen – Geschichten, die bewegen. Entdecken Sie Wiener Neustadt aus einer Perspektive, die berührt und zum Nachdenken anregt: Bei der Stolpersteinführung durch die Innenstadt begegnen Sie den Lebenswegen jener Menschen, deren Geschichten durch den Nationalsozialismus gewaltsam unterbrochen wurden.
Auf einem Rundgang zu ausgewählten Stolpersteinen erfahren Sie, wer diese Menschen waren. Sie lebten, arbeiteten und träumten hier, mitten in unserer Stadt. Jede Station erzählt ein persönliches Schicksal, aber auch von Mut, Hoffnung und Erinnerung.
Die Führung macht sichtbar, was oft im Alltag übersehen wird: Geschichte liegt zu unseren Füßen – und sie gehört zu uns.
(Empfohlen ab 10 Jahren)
Treffpunkt/Ort: Museum St. Peter an der Sperr
Endpunkt: Museum St. Peter an der Sperr
Details zur Spielstätte:
Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 373951
Fax:
Geodaten: ,
Termine: STOLPERSTEINE - Geführte Stadttour mit einem kostümierten Guide - Museum St. Peter an der Sperr
|Juni 2026
|Sa. 27. Juni 2026
14:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
https://kultur.net/museum-st-peter-an-der-sperr/programm/stolpersteine-gefuehrte-stadttour-mit-einem-kostuemierten-guid#2026-06-27
STOLPERSTEINE - Geführte Stadttour mit einem kostümierten Guide (27.06.2026)
2026-06-27T14:00:00+02:[email protected]
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