STOLPERSTEINE - Geführte Stadttour mit einem kostümierten Guide

Spuren, die mahnen – Geschichten, die bewegen. Entdecken Sie Wiener Neustadt aus einer Perspektive, die berührt und zum Nachdenken anregt: Bei der Stolpersteinführung durch die Innenstadt begegnen Sie den Lebenswegen jener Menschen, deren Geschichten durch den Nationalsozialismus gewaltsam unterbrochen wurden.

Auf einem Rundgang zu ausgewählten Stolpersteinen erfahren Sie, wer diese Menschen waren. Sie lebten, arbeiteten und träumten hier, mitten in unserer Stadt. Jede Station erzählt ein persönliches Schicksal, aber auch von Mut, Hoffnung und Erinnerung.

Die Führung macht sichtbar, was oft im Alltag übersehen wird: Geschichte liegt zu unseren Füßen – und sie gehört zu uns.

(Empfohlen ab 10 Jahren)

Treffpunkt/Ort: Museum St. Peter an der Sperr

Endpunkt: Museum St. Peter an der Sperr