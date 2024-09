Paul Rotterdam

Diese umfassende Werkschau ist dem 1939 in Wr. Neustadt geborenen und heute in New York lebenden Künstler Paul Zwietnig-Rotterdam gewidmet. Dabei stehen teils monumentale, abstrakte Arbeiten im Vordergrund, die immer wieder die Grenze zwischen Gemälde und Objekt hinterfragen. So erfahren die Werke eine eigene Präsenz gegenüber den Betrachterinnen und Betrachtern.