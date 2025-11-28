NACHTWÄCHTERFÜHRUNG
28. Nov. bis 20. Dez. 2025
Geführte Stadttour mit einem kostümierten Guide (Empfohlen ab 10 Jahren) - Begeben Sie sich mit einem Nachtwächter, ausgestattet mit Laterne und Hellebarde, auf einen Rundgang durch die weihnachtlich beleuchteten Straßen der Wiener Neustädter Innenstadt.
Entdecken Sie das eine oder andere dunkle Gässchen und erfahren Sie mehr über das Gewerbe der Nachtwächter. Wer hat sich nachts auf den Straßen herumgetrieben? Warum wurden die Stadttore bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen?
Treffpunkt/Ort: Museum St. Peter an der Sperr
Endpunkt: Altes Rathaus
PREISE
Erwachsene | Senioren | Junge Erwachsene (19-26 Jahre): € 16,-
Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre): € 11,- | Kinder (0-5 Jahre): kostenlos
Karten können vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr, am Infopoint Altes Rathaus oder im Webshop erworben werden.
Details zur Spielstätte:
Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 373951
Termine: NACHTWÄCHTERFÜHRUNG - Museum St. Peter an der Sperr
|November 2025
|Fr. 28. Nov. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (28.11.2025)
|Sa. 29. Nov. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (29.11.2025)
|Dezember 2025
|Fr. 5. Dez. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (05.12.2025)
|Sa. 6. Dez. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (06.12.2025)
|Fr. 12. Dez. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (12.12.2025)
|Sa. 13. Dez. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (13.12.2025)
|Fr. 19. Dez. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (19.12.2025)
|Sa. 20. Dez. 2025
17:00 Uhr
Museum St. Peter an der Sperr, Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt
NACHTWÄCHTERFÜHRUNG (20.12.2025)
