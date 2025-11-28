NACHTWÄCHTERFÜHRUNG


Museum St. Peter an der Sperr
28. Nov. bis 20. Dez. 2025
Geführte Stadttour mit einem kostümierten Guide (Empfohlen ab 10 Jahren) - Begeben Sie sich mit einem Nachtwächter, ausgestattet mit Laterne und Hellebarde, auf einen Rundgang durch die weihnachtlich beleuchteten Straßen der Wiener Neustädter Innenstadt.

Entdecken Sie das eine oder andere dunkle Gässchen und erfahren Sie mehr über das Gewerbe der Nachtwächter. Wer hat sich nachts auf den Straßen herumgetrieben? Warum wurden die Stadttore bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen?

Treffpunkt/Ort: Museum St. Peter an der Sperr
Endpunkt: Altes Rathaus

PREISE
Erwachsene | Senioren | Junge Erwachsene (19-26 Jahre): € 16,-

Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre): € 11,- | Kinder (0-5 Jahre): kostenlos

Karten können vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr, am Infopoint Altes Rathaus oder im Webshop erworben werden.

Details zur Spielstätte:
Museum St. Peter an der Sperr
Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: NACHTWÄCHTERFÜHRUNG - Museum St. Peter an der Sperr

November 2025
Fr. 28. Nov. 2025
Fr. 28. Nov. 2025
17:00 Uhr
Sa. 29. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
17:00 Uhr
Dezember 2025
Fr. 5. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
17:00 Uhr
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
17:00 Uhr
Fr. 12. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
17:00 Uhr
Sa. 13. Dez. 2025
Sa. 13. Dez. 2025
17:00 Uhr
Fr. 19. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
17:00 Uhr
Sa. 20. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
17:00 Uhr
 