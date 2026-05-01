Museumsfrühling 2026

TRAPEZ Taschen – Design – Zubehör präsentiert handgenähte Unikate aus Stoff – individuell und mit viel Gespür fürs Detail.
UW KunstHandWerk – Ulrike Wanjek fertigt exklusive, federleichte Schmuckstücke aus Polymerton. Moderne Formen treffen auf außergewöhnliche Texturen.
Glasperlenkunst aus dem Atelier in Wr. Neustadt: Traditionelles Handwerk modern interpretiert – stilvolle Geschenke und Accessoires mit Persönlichkeit.
seifen2700 bringt künstlerisch gestaltete Naturseifen mit natürlichen Inhaltsstoffen mit – pflegend, duftend und mit ganz viel Herz gemacht.
Am Büchertisch von Bücher Hikade finden sie inspirierende Do-it-yourself-Bücher für alle, die selbst kreativ werden möchten.
Schmeckt’s?
Die Veranstalter machen zu jeder vollen Stunde ab 11 Uhr Experimente, bei denen Besucher:innen zuschauen und mitmachen können!
|Mai 2026
|Sa. 30. Mai 2026
10:00 Uhr
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