Museumsfrühling 2026

Am 30. Mai 2026 erwarten Sie liebevoll gefertigtes Kunsthandwerk und regionale Köstlichkeiten im Museumsfoyer! UNKRAUT LADEN verwöhnt sie mit 13 verschiedenen Kräutersalzen, feinen Sirupen, Teevariationen und Räucherwerk. Beim Markt gibt’s frische Kräuter-Aufstriche zur Verkostung – Natur, die man schmeckt!

TRAPEZ Taschen – Design – Zubehör präsentiert handgenähte Unikate aus Stoff – individuell und mit viel Gespür fürs Detail.

UW KunstHandWerk – Ulrike Wanjek fertigt exklusive, federleichte Schmuckstücke aus Polymerton. Moderne Formen treffen auf außergewöhnliche Texturen.

Glasperlenkunst aus dem Atelier in Wr. Neustadt: Traditionelles Handwerk modern interpretiert – stilvolle Geschenke und Accessoires mit Persönlichkeit.

seifen2700 bringt künstlerisch gestaltete Naturseifen mit natürlichen Inhaltsstoffen mit – pflegend, duftend und mit ganz viel Herz gemacht.

Am Büchertisch von Bücher Hikade finden sie inspirierende Do-it-yourself-Bücher für alle, die selbst kreativ werden möchten.

Schmeckt’s?

Die Veranstalter machen zu jeder vollen Stunde ab 11 Uhr Experimente, bei denen Besucher:innen zuschauen und mitmachen können!