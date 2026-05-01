Museumsfrühling 2026


Museumsfrühling 2026

Museum St. Peter an der Sperr
30. Mai 2026
Am 30. Mai 2026 erwarten Sie liebevoll gefertigtes Kunsthandwerk und regionale Köstlichkeiten im Museumsfoyer! UNKRAUT LADEN verwöhnt sie mit 13 verschiedenen Kräutersalzen, feinen Sirupen, Teevariationen und Räucherwerk. Beim Markt gibt’s frische Kräuter-Aufstriche zur Verkostung – Natur, die man schmeckt!

TRAPEZ Taschen – Design – Zubehör präsentiert handgenähte Unikate aus Stoff – individuell und mit viel Gespür fürs Detail.

UW KunstHandWerk – Ulrike Wanjek fertigt exklusive, federleichte Schmuckstücke aus Polymerton. Moderne Formen treffen auf außergewöhnliche Texturen.

Glasperlenkunst aus dem Atelier in Wr. Neustadt: Traditionelles Handwerk modern interpretiert – stilvolle Geschenke und Accessoires mit Persönlichkeit.

seifen2700 bringt künstlerisch gestaltete Naturseifen mit natürlichen Inhaltsstoffen mit – pflegend, duftend und mit ganz viel Herz gemacht.

Am Büchertisch von Bücher Hikade finden sie inspirierende Do-it-yourself-Bücher für alle, die selbst kreativ werden möchten.

Schmeckt’s?
Die Veranstalter machen zu jeder vollen Stunde ab 11 Uhr Experimente, bei denen Besucher:innen zuschauen und mitmachen können!

Details zur Spielstätte:
Museum St. Peter an der Sperr
Johann von Nepomuk-Platz 1, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Museumsfrühling 2026 - Museum St. Peter an der Sperr

Mai 2026
Sa. 30. Mai 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 