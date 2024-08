Aktiv inklusiv - Berufliche Enthinderung

Eine inklusive Ausstellung mit Menschen mit Down Syndrom. In Zusammenarbeit mit Nicole Steinacher fotografiert der Künstler Krassimir Kolev Menschen mit Down Syndrom, die in einem vollwertigen Arbeitsverhältniss sind, bei ihrer Arbeit und überträgt die Bilder dann in ein Ölgemäde, das den Charakter und die Fähigkeiten des Models darstellt. Zitate des Models werden ebenfalls in das Gemälde eingebracht.