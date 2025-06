Sonntag im Museum

Familientag im Museum Niederösterreich - Jeden 1. Sonntag im Monat bietet das Museum Niederösterreich wechselnde Bastel-Highlights aus dem Fundus der Kreativwerkstatt. Bei der Mikroshow um 15:30 Uhr können Kinder Kleines ganz groß unter dem Hochleistungsmikroskop entdecken. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen!

Nutzt Sie die Gelegenheit und nehmen Sie auch an den familiengerechten Museumstouren teil!

11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 Uhr

Das Haus bietet Ihnen alternierende Rundgänge in den Ausstellungen für Geschichte und Natur an. Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler begleiten Sie fachkundig durch die Ausstellungen.

Für die öffentlichen Museumstouren ist keine Anmeldung erforderlich.

Tickets erhalten Sie an der Kassa des Museums oder in unserem Onlineshop.

Gruppen ab 20 Personen werden gebeten, eine Gruppenführung zu vereinbaren.

Kosten (exkl. Eintritt):

EUR 4,50 pro Person

EUR 9,00 pro Familie (max. 2 Erw. / max. 4 Kinder bis 18 Jahre)

13:00 – 17:00 Uhr

Die Teilnahme ist im Museumseintritt inkludiert.