Buchpräsentation - „Bewegte Zeiten“

Publizistin und Kulturmanagerin Danielle Spera präsentiert ihr Buch zu historischen Schlüsseljahren der Nachkriegszeit. Im Rahmen des Jahresschwerpunkts „Erinnern für die Zukunft“ des Landes Niederösterreich wird das Werk „Bewegte Zeiten. Erinnern für die Zukunft. 1945-2025“ am Donnerstag, den 27. November 2025 um 18:30 Uhr im Museum Niederösterreich präsentiert.

Die Publizistin und Kulturmanagerin Danielle Spera spricht gemeinsam mit Christian Rapp, Leiter im Haus der Geschichte, über ihr neues Buch.

Die Schlüsseljahre 1945 – Kriegsende, 1955 – Staatsvertrag, 1995 – EU-Beitritt und 2015 – „Flüchtlingskrise“, markieren entscheidende Wendepunkte in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Das Werk verbindet erstmals Beiträge, die diese prägenden Phasen in Relation setzen und in historischen Analysen beleuchten sowie einen Blick in die unmittelbare Zukunft werfen. Die Zeitreise wird von rund zwanzig Zeitzeug:innen-Interviews begleitet und lässt beispielsweise Brigitte Ederer, Rita Nitsch, Gunnar Prokop, Wolfgang Schüssel, Franz Vranitzky, Renate Welsh und Erwin Wurm zu Wort kommen.

Weiters enthält das Werk Beiträge von Paulus Hochgatterer, Tristan Horx, Gerhard Jelinek, Stefan Karner, Christian Rapp, Barbara Stelzl-Marx und Cornelia Travnicek. Historisches Bildmaterial und aktuelle Fotos von Ouriel Morgensztern runden die Publikation ab.

Die Veranstaltung ergänzt die aktuellen Sonderausstellungen im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich und hat an dem Tag für die Besucher:innen der Buchpräsentation von 17:00 bis 18:30 Uhr geöffnet.

Termin: Do, 27. November 2025

Beginn: 18:30 Uhr

Kosten: Eintritt frei

Buchen Sie jetzt ihr Gratisticket und erhalten Sie am 27. November 2025 einen exklusiven Zugang zu den beiden Sonderausstellungen:„Kinder des Krieges – Aufwachsen zwischen 1938 und 1955“ und „Hitlers Exekutive. Die österreichische Polizei und der Nationalsozialismus“.