Kreativität in Kunst und Wissenschaft

Freier Eintritt - Die Tour verbindet zwei benachbarten Institutionen, das museum gugging und das neue VISTA Science Experience Center am Forschungscampus des Institute of Science and Technology Austria (ISTA).

Im Fokus stehen die kreativen Arbeitsprozesse in Kunst und Wissenschaft, die sich in mancher Hinsicht ähneln und unterscheiden. Der kostenlose Rundgang für alle Besucher*innen beginnt im museum gugging und führt weiter zum VISTA Science Experience Center. Unterwegs erfahren sie außerdem mehr über die Historie dieses besonderen Ortes in Maria Gugging, wo sie heute auf Kunst und Spitzenforschung treffen.

Treffpunkt ist im museum gugging, nach einer 45 Minütigen Führung durch die Ausstellung gehen die Teilnehmer:innen gemeinsam zum VISTA Science Experience Center.

Sie können auch mit dem Auto runterfahren, Treffpunkt ist dann vor dem VISTA Science Experience Center um 14:10

Dauer: 13:00 - 15:00 Uhr

Kosten: gratis Eintritt

Information: T: +43-2243 87 087, [email protected]

Eintritt ins Museum nur im Rahmen der Führung kostenlos.