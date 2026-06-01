geburtstags pARTy - Happy Birthday, museum gugging!


geburtstags pARTy - Happy Birthday, museum gugging!

museum gugging
20. Juni 2026
Freier Eintritt - Das museum gugging feiert im Juni sein 20. Jubiläum: Happy Birthday! Geplant ist ein ganztägiges Geburtstagsprogramm sowie das Opening von „im guggkasten.! atelier‑ICH“.

Weitere Informationen zum Programm folgen.

Dauer: 10:00 - 17:00 Uhr
Kosten: kostenlos
Infos: [email protected], T: +43-2243 87 087

Dauer: 10:00-17:00 Uhr
Kosten: kostenlose Veranstaltung
Info: keine Anmeldung erforderlich

Details zur Spielstätte:
museum gugging
Am Campus 2, A-3400 Maria-Gugging

Termine: geburtstags pARTy - Happy Birthday, museum gugging! - museum gugging

Juni 2026
Sa. 20. Juni 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
 