geburtstags pARTy - Happy Birthday, museum gugging!
20. Juni 2026
Freier Eintritt - Das museum gugging feiert im Juni sein 20. Jubiläum: Happy Birthday! Geplant ist ein ganztägiges Geburtstagsprogramm sowie das Opening von „im guggkasten.! atelier‑ICH“.
Weitere Informationen zum Programm folgen.
Dauer: 10:00 - 17:00 Uhr
Kosten: kostenlos
Infos: [email protected], T: +43-2243 87 087
Dauer: 10:00-17:00 Uhr
Kosten: kostenlose Veranstaltung
Info: keine Anmeldung erforderlich
Details zur Spielstätte:
Am Campus 2, A-3400 Maria-Gugging
Adresse: Am Campus 2, A-3400 Maria-Gugging
Telefon: +43 2243 87087
Fax: +43 2243 87087-372
Geodaten: 48.3131, 16.2583
Termine: geburtstags pARTy - Happy Birthday, museum gugging! - museum gugging
|Juni 2026
|Sa. 20. Juni 2026
10:00 Uhr
museum gugging, Am Campus 2, A-3400 Maria-Gugging
https://kultur.net/museum-gugging/programm/geburtstags-party-happy-birthday-museum-gugging#2026-06-20
geburtstags pARTy - Happy Birthday, museum gugging! (20.06.2026)
2026-06-20T10:00:00+02:[email protected]
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