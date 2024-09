fantastische orte.! walla | strobl | vondal | fink

Gugging, Klosterneuburg, Wien, Österreich, Griechenland, Hawaii und das Ewigkeitendeland. Diese Ausstellung vereint Werke vier Gugginger Künstler, die ihren Blick auf unterschiedlichster Art und Weise auf uns bekannte als auch unbekannte Orte richten.

In August Wallas vielfältigem bildnerischen Werk finden sich reale und fiktive Orte, wie dem Ewigkeitendeland. Seine Fotografien eröffnen einem den Blick in seine Lebens- und Wirkungsstätten, die immer gleichzeitig Bühne für seine künstlerischen Inszenierungen sind. Demgegenüber stehen

Leopold Strobls kleinformatigen Arbeiten, dessen Landschaftsbilder einen geheimnisvollen Charakter haben, denn mit einem Bleistift löscht er Lebewesen in den Zeitungs-Fotografien aus, die ihm als Vorlage dienen. Er hüllt die Bilder in einen mysteriösen blau-grünen Schleier. Leonhard Finks umfassende mit Bleistift gezeichneten Landkarten zeigen Länder, Regionen und Städte. Sie überzeugen einem mit detailreichen Angaben zur Architektur, Infrastruktur und Landschaft. Und Karl Vondals erotische Zeichnungen und Collagen entführen sein Gegenüber an seine Traum- und Sehnsuchtsorte. So sind auf den unzähligen Darstellungen fantastische und paradiesische Orte mit Palmen und weißen Stränden zu sehen, an denen sich mittendrin Karl Vondal mit seiner Geliebten befindet.

Kuratierung: Nina Ansperger