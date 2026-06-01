atelier gugging: das atelier-ICH


atelier gugging: das atelier-ICH

museum gugging
21. Juni bis 3. Sept. 2026
Die Ausstellung Atelier ICH im guggkasten des museum gugging knüpft an das gleichnamige Projekt im atelier gugging an, in dem eine Schreibmaschine Künstler*innen zum freien Schreiben einlädt.

Präsentiert werden Werke von Künstlerinnen, die im atelier gugging arbeiten, und die eindrucksvoll die Vielfalt und Individualität der dort entstehenden künstlerischen Ausdrucksformen sichtbar machen.

Details zur Spielstätte:
museum gugging
Am Campus 2, A-3400 Maria-Gugging

Termine: atelier gugging: das atelier-ICH - museum gugging

Juni 2026
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Juli 2026
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August 2026
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September 2026
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