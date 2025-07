Von oben im Tal

Simon Baptist - Archiv Franz Göttfried - Von oben im Tal beginnt der Bauer Franz Göttfried (1903–1980) die Menschen von St. Lambrecht zu fotografieren. Beginnend in den 1920er-Jahren bis in die frühen 1940er-Jahre reichend, porträtierte er sie an Festtagen, während ihrer Arbeit und in alltäglichen Situationen. Auf rund 500 Glasnegativen im Format 9 x 12 cm überdauerten die bemerkenswerten Aufnahmen auf dem Dachboden seines Heimathauses in der Obersteiermark.