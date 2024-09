Wir sind Gefangene des Augenblickes

Vor allem in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges stand St. Pölten schwer unter Beschuss. Die Bevölkerung musste häufig in die Luftschutzkeller, wie es sie auch am Domplatz gab, fliehen. Mit einer Ausstellung zur Situation der Diözese St. Pölten während des Zweiten Weltkrieges wird ein Teil dieser noch original erhaltenen Keller der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.