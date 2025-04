Themenführung "Stabat mater" im Museum am Dom

Das mittelalterliche Gedicht Stabat mater, das die Schmerzen Marias im Zuge des Kreuzigungstodes Christi als zentrales Motiv beinhaltet, fand in verschiedenster Weise auch Niederschlag in der christlichen Kunst: So beispielsweise in der seit dem 14. Jahrhundert verbreiteten Darstellung der Pietà (Maria, die um ihren toten Sohn in ihren Armen trauert).