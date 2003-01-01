Schicht um Schicht. Spätgotische Kunst im Farbwandel


Schicht um Schicht. Spätgotische Kunst im Farbwandel

Museum am Dom St. Pölten
1. Mai bis 15. Nov. 2026
Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Frage, wie stark Farbe die Wahrnehmung spätgotischer Kunst beeinflusst und welche symbolischen Bedeutungen sie im 15. Jahrhundert transportiert. Im Mittelpunkt stehen die Farbschichten – die Fassungen – sowie Techniken, Materialien und Einblicke in den Werkstattbetrieb.

Zugleich rückt die Schau den denkmalpflegerischen Umgang mit Farbfassungen in den Fokus und zeigt, wie sehr dieser unser heutiges Verständnis der Kunstwerke prägt.

Zusätzlich ist kann auch die Dauerausstellung und der Luftschutzkeller besichtigt werden.

Details zur Spielstätte:
Museum am Dom St. Pölten
Domplatz 1, A-3100 St. Pölten

Termine: Schicht um Schicht. Spätgotische Kunst im Farbwandel - Museum am Dom St. Pölten

Mai 2026
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Juni 2026
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Juli 2026
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August 2026
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September 2026
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Oktober 2026
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November 2026
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