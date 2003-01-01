Schicht um Schicht. Spätgotische Kunst im Farbwandel

Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Frage, wie stark Farbe die Wahrnehmung spätgotischer Kunst beeinflusst und welche symbolischen Bedeutungen sie im 15. Jahrhundert transportiert. Im Mittelpunkt stehen die Farbschichten – die Fassungen – sowie Techniken, Materialien und Einblicke in den Werkstattbetrieb.

Zugleich rückt die Schau den denkmalpflegerischen Umgang mit Farbfassungen in den Fokus und zeigt, wie sehr dieser unser heutiges Verständnis der Kunstwerke prägt.

Zusätzlich ist kann auch die Dauerausstellung und der Luftschutzkeller besichtigt werden.