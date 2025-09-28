Tobias Pils - Shh


Tobias Pils - Shh

MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
27. Sept. 2025 bis 12. April 2026
Tobias Pils, 1971 in Linz geboren, zählt zu den spannendsten malerischen Positionen der Gegenwart. Unter Verwendung einer stark reduzierten Farbpalette schafft er Gemälde und Zeichnungen, die abstrakte und gegenständliche Momente zu assoziativen Bildwelten verweben.

Was sich auf motivischer Ebene als eine Auseinandersetzung mit ebenso elementaren wie persönlichen Themen wie Geburt und Tod, Werden und Vergehen lesen lässt, verhandelt zugleich zentrale Fragen der Malerei: In Pils’ Bilderkosmos führt eine malerische Markierung zur nächsten, ein Bild zu einem weiteren, so als würde auch die Malerei unausgesetzt ihren Tod und ihre Wiedergeburt inszenieren.

Tobias Pils lebt und arbeitet in Wien.

Details zur Spielstätte:
MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Museumsplatz 1, A-1070 Wien

